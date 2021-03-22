التحالف يعلن تدمير ورش لتجميع الصواريخ في صنعاء تابعة للحوثيين

الرياض - (د ب أ):

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة دمر ورشا تابعة للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

وذكرت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية مساء الأحد أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين"، مشيرةا إلى أن "العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ونشر التحالف مقاطع فيديو لعملية تدمير مخزن طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب.