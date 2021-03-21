الرئيس الفلسطيني يثمن التعاون الثنائي مع الأردن في المجالات كافة
رام الله - (أ ش أ):
ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعاون الثنائي مع الأردن في المجالات كافة، خاصة التعاون بين هيئتي الانتخابات في البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأحد في رام الله وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن برئاسة خالد الكلالدة، وبحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.
وأكد الرئيس عباس تقديره الكبير لوقوف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وخلال اللقاء أطلع الكلالدة الرئيس الفلسطيني على التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئتين الأردنية والفلسطينية في مجال الانتخابات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأردني تهدف إلى الاطلاع على تجربة الانتخابات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا.
وأكد الكلالدة أن الهيئة المستقلة للانتخابات سترسل وفدا يمثل الأردن خلال الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في شهر مايو المقبل.
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