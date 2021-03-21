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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: لسنا في حاجة للقاح "سبوتنيك في" الروسي

11:27 م الأحد 21 مارس 2021
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: لسنا في حاجة للقاح "سبوتنيك في" الروسي

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قال مسؤول الاتحاد الأوروبي للقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم الأحد إن اللقاحات تصل ، والتكتل ليس في حاجة إلى لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، شدد المفوض الأوروبي تيري بريتون المسؤول عن إصلاح جهود التطعيم بالاتحاد الأوروبي، على أن الروس "يناضلون من أجل حصولهم على اللقاح" وأن التحدي هو إنتاج الجرعات وتوصيلها.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة على التليفزيون الفرنسي بعدما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها يمكن أن تستخدم "سبوتنك في" إذا استدعى الأمر ذلك.

وقال بريتون إن أوروبا يمكن أن توفر مصنع أو مصنعين لروسيا للمساعدة في إنتاج اللقاح "سبوتنك في".

وطمأن المشاهدين قائلا إن "جرعات اللقاحات قادمة". وقال المفوض الفرنسي إن 100 مليون جرعة سيتم تسليمها في أبريل، وأنه بحلول يوم 14 يوليو، الموافق اليوم الوطني الفرنسي "يوم الباستيل"، قد تصل القارة الأوروبية إلى التطعيم الكامل.

وقال بريتون إن 55 مصنعا في أوروبا تعمل طوال اليوم والليل، ويتم إنتاج عدد كبير يصل إلى 150 مليون جرعة في أوروبا كل شهر،داعيا المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا أن مراجعة الإنتاج كل يوم.

وتتعرض الشركة البريطانية السويدية لانتقادات من جانب قادة أوروبيين لتأخير حملة التطعيم، ومنح بريطانيا أولوية في التسليم عن دول أوروبية أخرى.

الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا لقاح سبوتنيك في بروكسل

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