أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

فنزويلا: هجوم إرهابي استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس

09:52 م الأحد 21 مارس 2021
فنزويلا: هجوم إرهابي استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس

وزير النفط الفنزويلي طارق العصامي

كاراكاس - (د ب أ)

ذكر وزير النفط الفنزويلي، طارق العصامي، أن انفجارًا استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس وقع مساء السبت بالتوقيت المحلي، ووصفه بأنه ناجم عن "هجوم إرهابي"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيه في إن" عن العصامي قوله إن الهجوم أثر على منشأة لحقن الغاز، لكنه لم يسفر عن قتلى.

وتحقق السلطات في ذلك الهجوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وزير النفط الفنزويلي طارق العصامي هجوم إرهابي ولاية موناجاس خط أنابيب للغاز

الخبر التالى:

لماذا اختفى الملياردير جاك ما مؤسس "علي بابا" 3 أشهر؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا