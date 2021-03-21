فنزويلا: هجوم إرهابي استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس

كاراكاس - (د ب أ)

ذكر وزير النفط الفنزويلي، طارق العصامي، أن انفجارًا استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس وقع مساء السبت بالتوقيت المحلي، ووصفه بأنه ناجم عن "هجوم إرهابي"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيه في إن" عن العصامي قوله إن الهجوم أثر على منشأة لحقن الغاز، لكنه لم يسفر عن قتلى.

وتحقق السلطات في ذلك الهجوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .