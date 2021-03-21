رئيس الوزراء اليمني يصل السعودية لبحث جهود تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الاقتصادي
الرياض - (أ ش أ):
وصل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مساء اليوم الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، قادما من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مستهل زيارة يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسئولين بالسعودية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء سيطلع - خلال الزيارة - الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتقييم ما تم إنجازه، وما تبذله الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والصعوبات القائمة أمامها والمقترحات والدعم المطلوب لتجاوزها.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة التي يرافقه خلالها وزير المالية سالم بن بريك، عددا من المسؤولين السعوديين، لبحث إمكانية الدعم الاقتصادي للحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية والضرورية خاصة في الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تركيا تسجل 102 وفاة بكورونا وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
194771
عدد المصابين
-
149489
عدد المتعافين
-
11557
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان