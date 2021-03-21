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البحرية الفرنسية تنقذ 72 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي

08:56 م الأحد 21 مارس 2021
البحرية الفرنسية تنقذ 72 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي

البحرية الفرنسية

باريس - (د ب أ)

أفادت السلطات البحرية الفرنسية، بأن رجال الإنقاذ الفرنسيين أنقذوا مجموعة من 72 شخصًا واجهت قواربهم مشكلات أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي اليوم الأحد.

وكان هناك 11 طفلاً في المجموعة المكونة من 72 مهاجرًا الذين كانوا يحاولون العبور. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتم إنقاذ المهاجرين بالقرب من مدينة كاليه الفرنسية.

وقد أصبح من الشائع بصورة تفوق ما سبق أن يحاول المهاجرون عبور القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا بقوارب صغيرة وفي خطر كبير. وقد تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات، مما دفع كلا البلدين إلى تعزيز دوريات الأمن الساحلي.

البحرية الفرنسية باريس فرنسا المهاجرون
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