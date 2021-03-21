العراق: عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل
بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.
وذكر المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق ناحية النيل في الحلة دون إصابات تذكر".
يشار إلى أن عبوة ناسفة كانت قد انفجرت صباح اليوم، على رتل دعم لوجستي للتحالف في محافظة بابل أيضا.
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