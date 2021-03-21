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فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم

07:48 م الأحد 21 مارس 2021
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا

رام الله - (أ ش أ):

شق مستوطنون، اليوم الأحد، طريقا استيطانيا في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم الفلسطينية.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، شقوا طريقا استيطانيا في منطقة "ظهر المزارب" شرق القريةً على طول 4 كم، تمهيدا للاستيلاء على الأراضي، مشيرا إلى أن الأرض التي شق المستوطنون فيها الطريق تعرضت قبل فترة إلى عملية تنقيب من قبل الاحتلال، وأنها ستربط مستوطنتي "معالي عاموس"، "وايبي هناحل".

وفي سياق آخر، أقدم مقدسيان، مساء اليوم، على هدم منزليهما ذاتيا في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وفي حي رأس خميس بالقدس المحتلة، وذلك خشية الغرامات التي تفرضها بلدية الاحتلال إذا ما نفذت هي عملية الهدم.

هذا المحتوى من

رام الله فلسطين بيت لحم قرية كيسان

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