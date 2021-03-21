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الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين

07:03 م الأحد 21 مارس 2021
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين

الحوثيون

صنعاء - (بي بي سي)

قال الحوثيون في اليمن اليوم الأحد، إن أكثر من عشرة جنود ومسؤولين سيحاكمون بتهمة التسبب في حريق أودى بحياة 45 شخصًا في مركز احتجاز للمهاجرين في وقت سابق من هذا الشهر.

واعترفت الجماعة بأنها مسؤولة عن الحريق، وقالت إن النيران اشتعلت فيه بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقت دون إذن من القادة.

وأصيب بحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش" أكثر من مائتي شخص معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين.

وقالت المنظمة إن المهاجرين كانوا يحتجون على اكتظاظ المركز في ذلك الوقت. ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بالحادث.

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الحوثيون صنعاء المهاجرين منظمة هيومان رايتس ووتش

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