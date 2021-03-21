أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

اعتقال عضو برلمان تركي بـ"البيجامة"

04:24 م الأحد 21 مارس 2021
اعتقال عضو برلمان تركي بـ"البيجامة"

الشرطة التركية

أنقرة- (بي بي سي):

أخرجت الشرطة التركية سياسيًا مؤيدًا للأكراد من مقر حزبه في البرلمان حيث كان يعتصم مرتديا الـ"بيجامة" احتجاجا على إسقاط عضويته.

وقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو أثناء اقتياده اليوم من البرلمان إنه سيواصل المقاومة.

وكان أعضاء البرلمان قد صوتوا على عزله بسبب نشره دعاية إرهابية بحسب الادعاءات، قبيل انتخابه في 2018 إذ شارك رابطًا لقصة إخبارية حول دعوة للسلام من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور.

وطالب أحد كبار المدعين العامين في تركيا بحل حزب جرجرلي أوغلو، بسبب ادعاءات بصلات مع حزب العمال الكردستاني.

هذا المحتوى من

الشرطة التركية البرلمان التركي تركيا اعتقال

الخبر التالى:

رئيس الوزراء اليمني ومسؤول أممي يبحثان الوضع الإنساني في اليمن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا