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فلسطين تسجل 2247 إصابة و21 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

04:16 م الأحد 21 مارس 2021
فلسطين تسجل 2247 إصابة و21 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في فلسطين

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت الدكتورة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة، و1753 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي، والذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى نفس الصعيد، أعلن عصام أبو بكر محافظ طولكرم بشمال الضفة الغربية، اليوم، إغلاق بلدة "بلعا" لمدة ثلاثة أيام بدءا من الساعة السابعة من صباح غد الاثنين، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء، وطلبة الثانوية العامة في البلدة، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال أبو بكر، في تصريح صحفي، إن هذا الإغلاق جاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية بلعا في ظل زيادة عدد الإصابات بالفيروس في هذه البلدة، وفي إطار الجهود المستمرة للحد من تفشي الوباء، وحفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.

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فيروس كورونا في فلسطين فيروس كورونا فلسطين كوفيد19

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