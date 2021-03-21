العراق يسجل 4502 إصابة جديدة بكورونا

العراق - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 793 ألفا و892 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إلى تسجيل 4374 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 715 ألفا و73 حالة تعاف، فيما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و7 حالات.