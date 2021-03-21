أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بولندا: السلالة البريطانية من كورونا تمثل 80% من الإصابات في البلاد

03:44 م الأحد 21 مارس 2021
بولندا: السلالة البريطانية من كورونا تمثل 80% من الإصابات في البلاد

فيروس كورونا في بولندا

وارسو- (أ ش أ):

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، إن السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد تمثل حاليًا 80% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وأضاف نيدزيلسكي - في مؤتمر صحفي وفقًا لراديو بولندا اليوم الأحد - أن نسبة الإصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس المكتشفة مع بداية العام الجاري احتلت 30% من إجمالي الإصابات ثم انخفضت إلى 20%، إلا أنها تزايدت الأسبوع الماضي بشكل كبير ونتعامل مع وتيرة انتشار سريعة للغاية.

وكانت بولندا قد سجلت الخميس الماضي أعلى أعداد إصابة يومية منذ نوفمبر المنصرم؛ حيث بلغت الإصابات 27 ألفًا و278 حالة في ذلك اليوم.

يُذكر أن الحكومة أعادت فرض حالة الإغلاق الجزئي في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من أمس لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في بولندا بولندا السلالة البريطانية من كورونا وارسو وزير الصحة البولندي

الخبر التالى:

الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء جنوب غربي البلاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بأعراض جديدة.. لماذا ترتفع إصابات كورونا في الصعيد حالياً؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا