أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

قتيل وثلاثة جرحى في هجوم في جنوب شرق إيران

02:29 م الأحد 21 مارس 2021
قتيل وثلاثة جرحى في هجوم في جنوب شرق إيران

جنديان ايرانيان في زابل جنوب شرق ايران

طهران- (أ ف ب):

أدى تفجير إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى الأحد في محافظة سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة أن "الانفجار وقع في الساعة 09,30 (06,00 ت غ) من صباح اليوم (الأحد) ونفذته مجموعة إرهابية مرتبطة بالغطرسة العالمية في إحدى ساحات مدينة سراوان" التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن الحدود الباكستانية.

وأضافت أن التفجير "أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة من المارة".

ووقع الهجوم في اليوم الأول من العام الإيراني 1400 بعد نحو شهر من اشتباكات دامية في سيستان بلوشستان.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن شخصين احدهما شرطي قتلا في سراوان أواخر فبراير في أعمال عنف مرتبطة بتجارة الوقود مع باكستان المجاورة.

لكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر في بداية مارس أن 12 قتيلا على الأقل بينهم قاصران سقطوا، واتهم القوات المسلحة بالإفراط في استخدام القوة، في انتهاك لـ "قواعد الاشتباك".

وهز تمرد لجماعة سنية من البلوش محافظة سيستان بلوشستان ذات الغالبية السنية والفقيرة من 2005 إلى 2010.

ولا تزال الهجمات والاشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة تتكرر.

وتحمل طهران جماعات جهادية أو انفصالية مسؤولية هذه الهجمات، وتتهم إسلام أباد أو الرياض في كثير من الأحيان بدعمها.

هذا المحتوى من

طهران إيران محافظة سيستان بلوشستان مجموعة إرهابية

الخبر التالى:

كورونا في أمريكا: الجمهوريون يقاومون بغالبيتهم اللقاح ضد الفيروس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا