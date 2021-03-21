آمال تأسيس إعلام ليبي حرّ لا تزال مؤجلة بعد عقد من سقوط القذافي

طرابلس- (أ ف ب):

بعد عقد على سقوط معمر القذافي وانتهاء سيطرة نظامه الخانقة على تداول المعلومات، لا تزال آمال تأسيس إعلام ليبيّ حرّ بعيدة المنال.

إثر ثورة 2011 التي تلتها تقلبات طويلة وعنيفة، يواصل الإعلاميون مواجهة الرقابة والترهيب والتهديدات التي تستهدفهم.

تقول الصحافيّة الإذاعيّة نهلة الترهوني إن "وضع الإعلام مشابه لوضع الدولة: مزر إلى حد كبير"، وتضيف آسفة "كنا نتأمل وضعا أفضل".

توقف القتال أخيرا في الصيف الماضي وصمد اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أكتوبر. قاد ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تولت مهامها منتصف مارس لقيادة البلد إلى انتخابات عامة في ديسمبر.

دفع الصحافيون الليبيون ثمنا باهظا قبل أن يلوح في الأفق هذا الأمل الجديد.

فقد قُتل نحو عشرين صحافيا مع "إفلات تام من العقاب" خلال العشرية الأخيرة، وفق منظمة مراسلون بلا حدود.

وصنّفت المنظمة ليبيا في المرتبة 164 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020.

وهوجم صحافيون كثر، من الإعلام الليبي والأجنبي، أو اعتقلتهم ميليشيات من دون إذن قضائي.

بين هؤلاء الصحافيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذان فقدا في منطقة اجدابيا شرق ليبيا عام 2014. لم يتأكد مصيرهما رسميّا، رغم إعلان عدة مصادر مقتلهما على أيدي مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء من البلاد لبعض الوقت.

وتنافست سلطتان على حكم ليبيا حتى إبرام اتفاق إطلاق النار العام الماضي، بدعم من ميليشيات وقوات أجنبيّة ومرتزقة، والحياد كان صعبا على الصحافة في أحيان كثيرة.

صحافيون في "مستنقع الصراع"

واجه الكثير من الصحافيين ضغوطا جديدة خلال حرب الدعاية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد موالية للمشير خليفة حفتر.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن هجوم حفتر المجهض للسيطرة على العاصمة بين 2019-2020 "زجّ بالعديد من الفاعلين الإعلاميين في مستنقع الصراع".

وأضافت المنظمة أنه "بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام كأداة دعائية، فإن الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة في الصراع الليبي نصَّبت نفسها وصية على المنابر الإعلامية".

يلقي مدير المركز الليبي لحرية الصحافة محمد ناجم اللوم على "غياب الرغبة السياسية" لدى السلطات الليبية "لضمان الحد الأدنى من الأمن للصحافيين والدفاع عن حقوقهم وحريّتهم".

وحمَلت بدايات حقبة ما بعد القذافي آمالا كبيرة في مجتمع وإعلام أكثر حرية بعد انهيار نظام سلطوي حكم لأربعة عقود.

وظهرت عشرات الصحف والقنوات المستقلة لملء الفراغ الذي خلّفه سقوط نظام احتكر الإعلام. لكن سنوات من الفوضى والحرب أجبرت كثيرا منها على الإغلاق أو مغادرة البلاد.

والوضع حاليا أكثر تعقيدا في شرق البلاد، حيث تسود الرقابة على الإعلام.

ويقول محمد ناجم إن فسحة الأمل القصيرة انتهت إلى "خيبة أمل".

وبالنسبة للصحافية المستقلة مريم المزوغي "ينبع واقع الإعلام من الخوف والترهيب الذي تمارسه المليشيات المسيطرة على الميدان".

لكن المقدمة في إذاعة خاصة سناء حبيب تحاول البقاء متفائلة. وتقول إن "الإعلام في ليبيا جيد نوع ما رغم المشكلات التي يتعرض لها الإعلامي في العمل الميداني".

ويعاني المراسلون والمصورون الصحافيون في ليبيا من الانقطاع المتكرر للكهرباء وضعف تغطية الانترنت والحواجز المنصوبة على الطرق بين مختلف مناطق النفوذ.

لكن حين يتعلق الأمر بالمسائل الاجتماعية الحسّاسة في الدولة المسلمة المحافظة، فإن المشكلة وفق حبيب "لا تتعلق بالسلطات قدر تعلقها برد الفعل العنيف من الناس".

لا تستغرب زميلتها نعمة محمد شعور الصحافيين بالخذلان.

وتقول إن "الخيبة والانتكاس" طبيعيان بالنسبة لمن "سعى لعشر سنوات إلى إسماع صوته فووجه لالرقابة أو بعدم تقبّل أفكاره".