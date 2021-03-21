الخارجية الأردنية: الاتفاقية الدفاعية مع أمريكا تتفق والقوانين المحلية والدولية

عمان- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصافدي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تمس السيادة الأردنية.

وأوضح الصافدي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية - أن الاتفاقية تتفق والقوانين المحلية والدولية، ولا تخول الولايات المتحدة القيام بأعمال قتالية وتقتصر على التدريب.