الخارجية الأردنية: الاتفاقية الدفاعية مع أمريكا تتفق والقوانين المحلية والدولية
عمان- (أ ش أ):
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصافدي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تمس السيادة الأردنية.
وأوضح الصافدي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية - أن الاتفاقية تتفق والقوانين المحلية والدولية، ولا تخول الولايات المتحدة القيام بأعمال قتالية وتقتصر على التدريب.
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