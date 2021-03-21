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الأردن يخصص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كورونا اليوم وغداً

01:00 م الأحد 21 مارس 2021
الأردن يخصص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كورونا اليوم وغداً

لقاح كورونا

عمان-(د ب أ):

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كوفيد- 19 خلال اليوم الاحد وغداً الاثنين، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت اعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة وتلقي رسالة لأخذ المطعوم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة اقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر.

ووفق المركز ، طلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي المطعوم في أي وقت من الأوقات.

لقاح كورونا الأردن فيروس كورونا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

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