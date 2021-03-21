اليابان تدرس إجراء اختبار سلالات كورونا المتحوّرة لجميع المسافرين الوافدين

طوكيو - (أ ش أ):

قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا اليوم الأحد إن بلاده تدرس مطالبة جميع المسافرين الوافدين بإجراء اختبار لاكتشاف السلالات المتحوّرة من كورونا .

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بموجب النظام الحالي، تطلب اليابان من جميع الأشخاص الذين يصلون من 24 دولة محددة من المعروفة بوجود سلالات متحوّرة من الفيروس التاجي فيها، إجراء اختبارات إضافية بعد 3 أيام من دخولهم اليابان.

وأثناء حديث وزير الصحة الياباني عن الحاجة إلى تشديد الرقابة على الحدود، قال تامورا إن الحكومة تدرس التعاقد مع شركات أمنية خاصة لمراقبة أولئك الذين يجب أن يخضعوا للحجر الذاتي في أماكن إقامتهم للتأكد من التزامهم بالقواعد.

وشددت اليابان، أمس، ضوابطها الحدودية على المسافرين من 7 دول إضافية، معظمهم من أوروبا.

ويندرج المواطنون اليابانيون وغيرهم ممن سافروا مؤخرًا عبر إستونيا وجمهورية التشيك وباكستان والمجر وبولندا ولوكسمبورج ولبنان ضمن نطاق النظام الجديد.

ونظرًا لأن الحكومة قررت إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة طوكيو اليوم الأحد، أضاف وزير الصحة الياباني أنه "من المهم تجنب الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للإصابة بالعدوى".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا رسميًا الخميس الماضي رفع حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق كاناجاوا وتشيبا وسيتاما المجاورة، وهي آخر مقاطعات اليابان الخاضعة للإجراء منذ أوائل يناير .

وفي سياق متصل، حذر شيجيرو أومي رئيس اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، من إمكانية "حدوث انتعاش في الإصابات خلال الشهر أو الشهرين المقبلين".

وأكد أومي ضرورة منع مزيد من انتشار الفيروس حتى يتم تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر في اليابان، ومن المقرر أن تكون هذه الفئة مؤهلة لبدء تلقي اللقاحات في منتصف أبريل المقبل.

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