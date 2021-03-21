أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

06:56 ص الأحد 21 مارس 2021
إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أرشيفية

روما - (أ ش أ):
أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي نيكولا دزينجاريتي أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وقال دزينجاريتي - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إنه "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح (سبوتنيك V) في معهد سبالانتساني".
وأضاف: "أن هذا خبرا جيدا وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعلن - الجمعة الماضية - أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.​

هذا المحتوى من

نيكولا دزينجاريتي فيروس كورونا لقاح سبوتنيك روسيا

الخبر التالى:

إخلاء غرب سيدني مع إعلان نيو ساوث ويلز منطقة كوارث طبيعية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تفاصيل اللقاح المصري وسبب الإصابة بعد التطعيم.. والصحة العالمية تحسم الجدل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا