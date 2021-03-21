أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

العراق: تدمير 61 وكرًا لداعش في نينوى

12:29 ص الأحد 21 مارس 2021
العراق: تدمير 61 وكرًا لداعش في نينوى

الجيش العراقي _أرشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مساء أمس السبت، عن تدمير 61 وكرًا و24 كهفٍا بجبال قره جوغ في نينوى، خلال 10 أيام.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى أسفرت عن تدمير 61 وكرًا و 24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين.

هذا المحتوى من

الجيش العراقي العراق داعش الارهاب

الخبر التالى:

تركيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا