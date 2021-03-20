أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات

11:50 م السبت 20 مارس 2021
عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات

صديق تاور

السودان - (أ ش أ)

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة تفويت الفرصة على من يريدون النيل من حكومة الفترة الإنتقالية، وتشوية ثورة ديسمبر وأهدافها، داعيًا إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه السودان.

وشدد تاور، خلال خطاب جماهيري في ولاية نهر النيل شمال السودان، على التزام الحكومة بتعزيز مسيرة التنمية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي إن الثورة وضعت ضمن أولوياتها رفع المظالم وتحقيق العدالة، داعيًا إلى أهمية العمل على إنجاح الفترة الإنتقالية ووضع الأساس لدولة الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف أنه بدأت صفحة جديدة من تاريخ السودان ترتكز على توفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.

وتفقد عضو مجلس السيادة، سير العمل بمشروع للكهرباء يُغطي عدة قرى، كما دشن محطة مياه.

هذا المحتوى من

Asha
صديق تاور مجلس السيادة السوداني السودان الخدمات الصحية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا