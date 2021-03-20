البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على خميس مشيط بالسعودية

القاهرة - (أ ش أ):

دان البرلمان العربي، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي في بيان صدر اليوم السبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل وحاسم لردع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وحذر البرلمان العربي، من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لهجماتها والتي تعرض حياة المدنيين لخطر وتعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية فى كل ماتتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.