رئيس وزراء أرمينيا: مقتل 3250 من قواتنا خلال الأعمال القتالية في "قره باغ" العام الماضي
يريفان - (أ ش أ):
أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مقتل 3 آلاف و250 من القوات الأرمينية، جراء الأعمال القتالية في إقليم قره باغ مع أذربيجان، العام الماضي.
وقال باشينيان - خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراجاتسونسك، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب"، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل؛ لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا.
وأضاف: "أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووي، وقائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق"، معتبرا أن حصيلة القتلى لن تتجاوز، حتى بعد تحديد كل الملابسات، 4 آلاف شخص.
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