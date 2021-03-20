رئيس وزراء أرمينيا: مقتل 3250 من قواتنا خلال الأعمال القتالية في "قره باغ" العام الماضي

يريفان - (أ ش أ):

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مقتل 3 آلاف و250 من القوات الأرمينية، جراء الأعمال القتالية في إقليم قره باغ مع أذربيجان، العام الماضي.

وقال باشينيان - خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراجاتسونسك، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - "تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب"، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل؛ لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا.

وأضاف: "أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووي، وقائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق"، معتبرا أن حصيلة القتلى لن تتجاوز، حتى بعد تحديد كل الملابسات، 4 آلاف شخص.