أمريكا اللاتينية بصدد التعافي من أسوأ ركود تواجهه خلال قرنين

برازيليا - (د ب أ)

ذكر بنك التنمية للبلدان الأمريكية في توقعاته الصادرة اليوم السبت أن أمريكا اللاتينية تواجه مخاطر وسط مؤشرات على تعافي اقتصادها من أسوأ ركود تواجهه خلال قرنين من الزمان، في ظل وجود سياسة مالية أفضل ضرورية لضمان التعافي المستدام.

وقال البنك إن الناتج في المنطقة سينمو بنسبة 1ر4% هذا العام مع الاستمرار في طرح اللقاحات واستمرار فتح الأعمال التجارية.

ويقدر البنك أن الانكماش في عام 2020 بلغ 4ر7%، وهو أعلى معدل خلال عام واحد منذ عام 1821، عندما كانت بعض دول أمريكا اللاتينية تقاتل من أجل استقلالها عن إسبانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن أمريكا اللاتينية تواجه معدلات بطالة عالية، وسط توقعات بارتفاع مستويات الفقر المدقع، مع ضغوط ممتدة على منظومة الصحة تصل إلى نقطة الانهيار.

وبالرغم من أن سكان تلك المنطقة يمثلون 8% فقط من سكان العالم، فإنها شهدت حوالي ربع جميع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.