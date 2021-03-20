أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا بسبب مشكلات فنية

10:27 م السبت 20 مارس 2021
روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا بسبب مشكلات فنية

روسكوزموس

موسكو - (د ب أ)

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم السبت، بأن مشكلات فنية أجبرت برنامج الفضاء الروسي على تأخير إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء.

وتم تأجيل موعد الإطلاق الجديد لفترة قصيرة إلى يوم غد الأحد، قبل أن يقرر المسؤولون أن الإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، سيكون بالفعل يوم الاثنين.

ويحمل الصاروخ سويوز أقمارًا صناعيًا من 18 دولة مختلفة.

ولم تقدم "روسكوزموس" تفاصيل بشأن التأجيل.

وقال متحدث باسم الوكالة لمحطة "روسكوزموس تي في" اليوم السبت: "تعود الأسباب لطبيعة فنية وتحدث من وقت لآخر.

يشار إلى أن العديد من تلك الأقمار الاصطناعية ، بما في ذلك أقمار من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، مخصصة لدراسة الكرة الأرضية وإرسال البيانات حول الكوكب.

وتقول روسكوزموس إن هذه الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ويصل وزنها إلى 200 كيلوجرام.

روسكوزموس روسيا قمر صناعي مشكلات فنية برنامج الفضاء الروسي الفضاء وكالة الفضاء الروسية

الخبر التالى:

رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة حل أزمة الكهرباء في البلاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا