روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا بسبب مشكلات فنية

موسكو - (د ب أ)

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم السبت، بأن مشكلات فنية أجبرت برنامج الفضاء الروسي على تأخير إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء.

وتم تأجيل موعد الإطلاق الجديد لفترة قصيرة إلى يوم غد الأحد، قبل أن يقرر المسؤولون أن الإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، سيكون بالفعل يوم الاثنين.

ويحمل الصاروخ سويوز أقمارًا صناعيًا من 18 دولة مختلفة.

ولم تقدم "روسكوزموس" تفاصيل بشأن التأجيل.

وقال متحدث باسم الوكالة لمحطة "روسكوزموس تي في" اليوم السبت: "تعود الأسباب لطبيعة فنية وتحدث من وقت لآخر.

يشار إلى أن العديد من تلك الأقمار الاصطناعية ، بما في ذلك أقمار من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، مخصصة لدراسة الكرة الأرضية وإرسال البيانات حول الكوكب.

وتقول روسكوزموس إن هذه الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ويصل وزنها إلى 200 كيلوجرام.