البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات
برازيليا - (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية في البرازيل اليوم السبت، عن أن الحكومة البرازيلية بدأت محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 13 مارس من أجل استيراد الفائض المتاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).
وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم إعطاء 5ر15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية إلى 9ر11 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 290 ألفا و314.
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