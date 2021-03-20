أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات

10:12 م السبت 20 مارس 2021
البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات

لقاحات كورونا

برازيليا - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية في البرازيل اليوم السبت، عن أن الحكومة البرازيلية بدأت محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 13 مارس من أجل استيراد الفائض المتاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أنه تم إعطاء 5ر15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية إلى 9ر11 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 290 ألفا و314.

لقاحات كورونا البرازيل الولايات المتحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

مخاوف من قانون فرنسي بشأن الشرطة يثير احتجاجات ضد العنصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا