أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالعاصمة عمان

09:54 م السبت 20 مارس 2021
بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالعاصمة عمان

مصر و الأردن

عمان - (أ ش أ):

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم الأربعاء المقبل، في دورتها التاسعة والعشرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أن الاجتماعات ترأسها عن الجانب الأردني، الأمين العام للوزارة، يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري، مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي، طارق الشعراوي .

وأضافت أن اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات، خاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها، كما ستبحث عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستلتئم في عمان الأربعاء المقبل.

هذا المحتوى من

الأردن عمان وزارة الصناعة طارق الشعراوي يوسف الشمالي

الخبر التالى:

البرازيل تبحث مع أمريكا استيراد الفائض المتاح من اللقاحات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا