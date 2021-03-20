تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

سانتياجو - ( د ب أ )

سجلت تشيلي اليوم السبت، 7082 حالة إصابة يومية جديدة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات مستوى 7000 حالة لأول مرة منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية.

وأوضحت الصحيفة أن شهر مارس الجارى أصبح الشهر الذى سجلت فيه البلاد أعلى حصيلة إصابات على الإطلاق ، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلاً عن الصحيفة أن الرقم القياسى السابق فى عدد الإصابات تم تسجيله فى الرابع عشر من يونيو 2020 وبلغ 6938 حالة إصابة جديدة.

وبدأت السلطات التشيلية فى الثامن عشر من مارس الجارى تطبيق إغلاق كامل فى ثمان مناطق بالعاصمة سانتياجو.