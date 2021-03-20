أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

09:51 م السبت 20 مارس 2021
تشيلي تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

السلطات الصحية في تشيلي

سانتياجو - ( د ب أ )

سجلت تشيلي اليوم السبت، 7082 حالة إصابة يومية جديدة بمرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات مستوى 7000 حالة لأول مرة منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية.

وأوضحت الصحيفة أن شهر مارس الجارى أصبح الشهر الذى سجلت فيه البلاد أعلى حصيلة إصابات على الإطلاق ، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلاً عن الصحيفة أن الرقم القياسى السابق فى عدد الإصابات تم تسجيله فى الرابع عشر من يونيو 2020 وبلغ 6938 حالة إصابة جديدة.

وبدأت السلطات التشيلية فى الثامن عشر من مارس الجارى تطبيق إغلاق كامل فى ثمان مناطق بالعاصمة سانتياجو.

تشيلي فيروس كورونا سانتياجو وزارة صحة تشيلي

الخبر التالى:

بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بالعاصمة عمان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا