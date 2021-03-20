الداخلية الليبية: انتشال جثث 6 مهاجرين اشتعلت النيران في قاربهم

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الليبية انتشال جثث ستة مهاجرين غير شرعيين وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة الواقعة نحو 120 كيلومترًا غرب طرابلس، وذلك بعد اشتعال النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي اليوم السبت أن الزورق البحري "301" التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن أشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص.