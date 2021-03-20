العراق: تخوف من انهيار صحي بسبب زيادة إصابات كورونا

بغداد - (أ ش أ):

قال وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي إن هناك عوائل كاملة مصابة بفيروس كورونا في القرى والأرياف.. محذرا من "أيام عاصفة جدا"، وسط تخوف من انهيار صحي أمام زيادة أعداد إصابات كورونا.

وأضاف التميمي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الكوادر الطبية أنهكت، والإصابات في ارتفاع متزايد بسبب عناد المواطن لتوجيهات الوزارة بشأن الوقاية وهناك بعض المصابين بكورونا يتجولون في الشوارع، مطالبا جميع الجهات المعنية بتشديد الإجراءات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أغلب الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات حرجة وشديدة وهم حاليا يرقدون في العناية المركزة.

وأشار إلى "التخوف من انهيار البنى التحيتية أمام هذه الأعداد من الإصابات، وما تم تاشيره من إصابات في الأسبوع الأخير لم يسجله العراق حتى في بداية الجائحة مع استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي إلى كارثة كبيرة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم، 4 آلاف و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء.