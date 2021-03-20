أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

سفير روسيا يغادر واشنطن إلى موسكو في أعقاب وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل"

07:50 م السبت 20 مارس 2021
سفير روسيا يغادر واشنطن إلى موسكو في أعقاب وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل"

أناتولي أنطونوف

وكالات:

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن متوجها عبر نيويورك إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتي وصفه فيها بأنه "قاتل"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وخرجت سيارة أنطونوف من منطقة السفارة الروسية ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حيث توجه إلى نيويورك ليركب هناك رحلة جوية تصل إلى موسكو يوم الأحد.

وسبق أن استدعت الخارجية الروسية أنطونوف على خلفية التصريحات الأخيرة لبايدن حول بوتين والتي أثارت أصداء واسعة في البلدين، بل الساحة الدولية بشكل عام.

وتعهد بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" يوم 17 مارس بأن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا "نعم".

وردا على هذه التصريحات اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

وأعرب بايدن، خلال تصريح أدلى به الجمعة، عن قناعته بإجراء محادثة في "مرحلة معينة" مع بوتين دون تقديم رد مباشر على اقتراحه، بينما قال البيت الأبيض إن الرئيسين سيلتقيان "في الوقت المناسب".

أناتولي أنطونوف روسيا فلاديمير بوتين نيويورك واشنطن جو بايدن أمريكا

الخبر التالى:

خامنئي وروحاني يعدان الإيرانيين بأيام أفضل بمناسبة رأس السنة الفارسية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا