إصابة رئيس وزراء باكستان بكورونا بعد يومين من تلقيه لقاح "سينوفارم"

إسلام آباد- (ا ف ب)

أصيب، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين على تلقيه لقاح سينوفارم الصيني ضد الوباء. هذا ما أكده مكتب خان الذي لم يعط تفاصيل إضافية عن وضعه الصحي. وتزامن ذلك مع دخول البلاد موجة ثالثة قاتلة من الفيروس. وبلغ عدد الوفيات الإجمالي أكثر من 13800 شخص من أصل 620 ألف إصابة.

بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، أتت الفحوصات السبت لتثبت إصابة، رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان بالوباء، بحسب ما أعلن عنه مكتبه.

ولم يعلن المكتب معلومات إضافية عن وضع خان الصحي، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع "في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد-19 إيجابية"، موضحًا أنه قام "بعزل نفسه".

وكان خان قد تلقى الخميس الماضي، لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت إسلام آباد مليون جرعة منه كتبرع من بكين.

موجة ثالثة في باكستان

بإلإضافة إلى ذلك، تزامن الإعلان عن إصابة خان مع دخول البلاد موجة ثالثة قاتلة من الفيروس. وقد بلغ عدد الوفيات في باكستان أكثر من 13800 شخص من أصل 620 ألف إصابة.

كما حذر مستشار خان للشؤون الصحية أن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية تنذر "بوضع مقلق".

يذكر أن باكستان فضلت عدم اللجوء إلى سياسات إغلاق مشددة، لعدم قدرة هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 220 مليون نسمة على تحمل كلفة هكذا إجراءات، بل لجأت إلى سياسات احتواء "ذكية" تتضمن إغلاق أحياء لفترات قصيرة.

ومع بداية تفشي الجائحة قبل عام، دعا خان مواطنيه في خطاب إلى تفادي الذعر، قائلا إن "97 بالمئة من المرضى تعافوا"، لكنه وبخهم بعد أشهر محذرًا بأن "الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد".