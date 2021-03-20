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العراق يعلن حظرا شاملا للتجوال غدا بسبب كورونا

05:23 م السبت 20 مارس 2021
العراق يعلن حظرا شاملا للتجوال غدا بسبب كورونا

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلن العراق اليوم السبت، حظرا شاملا للتجوال غدا الأحد، وسط تزايد في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا

المستجد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية الصحة سيف البدر في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، دون مزيد من التفاصيل .

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية حذرت - في وقت سابق اليوم - من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات.

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