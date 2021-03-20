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بريطانيا: نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

05:23 م السبت 20 مارس 2021
بريطانيا: نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

لقاح كورونا

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف هانكوك وفقا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أنه "بالأمس قمنا بتلقيح عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي يوم حتى الآن، ويسعدني أن أكون قادرًا على القول إننا قمنا الآن بتطعيم نصف جميع البالغين في المملكة المتحدة (...) وأن اللقاح هو قصة نجاح وطنية وطريقنا للخروج من هذا الوباء".

ووفقًا لوزارة الصحة البريطانية والرعاية الاجتماعية، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتلقيح أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومنذ بداية حملة التطعيم الجماعية في فبراير الماضي قامت بتلقيح أكثر من 26 مليون شخص بالجرعة الأولى ، وأكثر من 2 مليون بالجرعة الثانية.

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لقاح كورونا بريطانيا فيروس كورونا وزير ‏الصحة البريطاني مات هانكوك

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