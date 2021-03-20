رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا
طرابلس- (د ب أ):
تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
وقال بيان صحفي صادر عن المكتب، إن المنفي تلقى اليوم السبت اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث هنأ الرئيس التركي رئيس المجلس الرئاسي لمباشرة أعماله رسميًّا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وبحسب البيان، أكد أردوغان على "عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا".
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