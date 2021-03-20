اشتباكات في احتجاجات مناوئة لقيود كورونا وسط ألمانيا

كاسل- (د ب أ):

وقعت اشتباكات كبيرة خلال مظاهرة مناوئة لتدابير مكافحة كورونا في مدينة كاسل بوسط ألمانيا بين متظاهرين والشرطة.

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن عدة آلاف من الأشخاص جابوا قلب المدينة في مسيرة لم يتم الإخطار عنها وتجاهلوا تعليمات السلطات.

وألقت الشرطة القبض على أشخاص كما استخدمت رذاذ الفلفل والهروات عندما حاول أنصار حركة "التفكير الجانبي" كسر سلسلة للشرطة، كما وقعت مشاجرات مع متظاهرين مضادين.