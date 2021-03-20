نصف البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة لقاح مضاد لكورونا

لندن- (أ ش أ(:

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن نصف البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال هانكوك - في رسالة مصورة بثها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم السبت- إنه تم تطعيم أكثر من 660 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا بجرعة لقاح أمس، وهي أعلى حصيلة يومية تحققت حتى الآن.

وأضاف هانكوك أن بلاده في الوقت الحالي قد وصلت إلى أهم الإنجازات المتمثلة في منح جرعة من اللقاح إلى أكثر من 50 بالمائة من السكان البالغين.

كما حث هانكوك المواطنين الحرص على تلقي اللقاح عندما تسنح لهم الفرصة لذلك.