الوكالة السورية: مقتل وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب

دمشق-(د ب أ):

لقى عدد من المدنيين السوريين حتفهم وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن مصادر محلية قولها إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات".

ولفتت المصادر إلى أن "الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار"، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من عدد القتلى في صفوفهم جراء الانفجار.

وشهدت مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.