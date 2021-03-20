المانيا تسجل 16 ألف إصابة و207 وفيات جديدة بكورونا

برلين- (أ ش أ):

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 16 ألفا و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد أنه تم تسجيل 207 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفا و565 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن أكثر من مليونين و645 ألفا و783 إصابة.​