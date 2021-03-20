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اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية

06:23 ص السبت 20 مارس 2021
اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):
ذكرت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم توجيه الاتهامات إلى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادهم، من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما.

وقالت الوزارة- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت- إن الأشخاص العشرة المتورطين يبدو أنهم "خارج الولايات المتحدة"، وهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما إذا دانتهم محكمة أمريكية.

بدوره، قال نائب وزير العدل المكلف بقضايا الأمن القومي جون ديمرز إن "المتهمين عملوا على إخفاء تعاملات بمئات ملايين الدولارات لصالح دولة راعية للإرهاب".

وأضاف "أن وزارة العدل ستواصل نشر كل الأدوات اللازمة؛ للحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام النظام المالي الأمريكي لصالح مؤسساتها الخبيثة".

ويشتبه في أن هؤلاء أقدموا خصوصا على شراء ناقلتين نفطيتين لصالح إيران بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما، واستخدموا "أكثر من 70 شركة وهمية" مقرها في عدد من الدول.

يذكر أن إيران تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية أعيد فرضها عليها عام 2018، بعد أن كانت رُفِعت في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب أحاديا.​

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