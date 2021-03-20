لبنان يدين استهداف مصفاة لتكرير النفط في الرياض

بيروت - (د ب أ):

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء الجمعة الاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وأعربت الوزارة في بيانها عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها".

وجددت وزارة الخارجية "التذكير بالموقف الثابت للبنان من أي اعتداء يطال أهداف ومنشآت مدنية أو يستهدف مدنيين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".

وكانت مصفاة لتكرير البترول في الرياض قد تعرضت صباح الجمعة لاعتداءٍ بطائراتٍ مسيّرة.

واعتبر مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية أن الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا الى وقوع "حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، كما لم يسفر الاعتداء عن إصابات أو وفيات.