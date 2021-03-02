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طهران ترد مجددا على اتهام نتنياهو لإيران باستهداف سفينة شحن إسرائيلية

02:37 م الثلاثاء 02 مارس 2021
طهران ترد مجددا على اتهام نتنياهو لإيران باستهداف سفينة شحن إسرائيلية

أرشيفية

طهران - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء أن إيران "ترصد سلوكيات الكيان الصهيوني ولن تسمح له بالعبث في المنطقة"، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بأنها تقف وراء الاعتداء الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي القول: "استراتيجيتنا في المنطقة هي الاستقرار والهدوء. وتوفير الأمن للمياه الحرة جزء من نهجنا، ومنطقة (الخليج الفارسي) وبحر عمان هي ضمن نطاق أمننا".

وقال إن ما يقوله نتنياهو "أكاذيب"، وأن إيران "لن تسمح للكيان الصهيوني بالعبث، وترصد سلوكياته في المنطقة".

وأکدت الخارجية الإيرانية أمس الرفض الشديد للاتهامات التي وجهها نتنياهو لطهران، وشددت على أن "الكیان الصهیونی، وليس إيران، هو أساس کل انعدام للأمن والاستقرار فی المنطقة".

وكان نتنياهو اتهم إيران بالمسؤولية عن الاعتداء، وهدد بأن "إسرائيل ستضرب التواجد الإيراني في كل مكان في المنطقة".

وكان قد وقع انفجار مساء الخميس الماضي بسفينة شحن سيارات تابعة لشركة هيليوس الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

سفينة شحن الاحتلال الاسرائيلي طهران علي ربيعي بنيامين نتنياهو

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