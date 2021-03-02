أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهر العقاري يوسف شعبان لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية تامر أمين فيروس كورونا انقلاب ميانمار

السفارة الفلبينية: تحديد موقع رفات 4 من مواطنينا قتلوا في ليبيا 2015

02:35 م الثلاثاء 02 مارس 2021
السفارة الفلبينية: تحديد موقع رفات 4 من مواطنينا قتلوا في ليبيا 2015

الفلبين

طرابلس - أ ش أ

أعلنت الفلبين، الثلاثاء، العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم "داعش" في ليبيا قبل 6 سنوات.

وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، قالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل "داعش" عام 2015".

وفي عام 2015 هاجم تنظيم داعش الإرهابي حقول نفطية في منطقة الهلال النفطي وسرت وأسر مجموعة من العمال الأجانب هناك وأعدمهم.

وطالبت السفارة الفلبينية أكثر من مرة المجتمع الدول للتدخل لمعرفة مصير عمالها وموقع رفات من تم إعدامهم.

هذا المحتوى من

لفلبين طرابلس ليبيا

الخبر التالى:

بيان مصري سوداني جديد حول سد النهضة: "هذا شرط الاتفاق"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 183010

    عدد المصابين

  • 141347

    عدد المتعافين

  • 10736

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 114365951

    عدد المصابين

  • 89921258

    عدد المتعافين

  • 2536711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بشكل نهائي.. البرلمان يرجيء العمل بقانون الشهر العقاري عامين ويلغي ربط المرافق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا