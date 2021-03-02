السفارة الفلبينية: تحديد موقع رفات 4 من مواطنينا قتلوا في ليبيا 2015
طرابلس - أ ش أ
أعلنت الفلبين، الثلاثاء، العثور على موقع رفات 4 من مواطنيها قتلوا على يد تنظيم "داعش" في ليبيا قبل 6 سنوات.
وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، قالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال النفط الفلبينيين، الذين تم اختطافهم وإعدامهم من قبل "داعش" عام 2015".
وفي عام 2015 هاجم تنظيم داعش الإرهابي حقول نفطية في منطقة الهلال النفطي وسرت وأسر مجموعة من العمال الأجانب هناك وأعدمهم.
وطالبت السفارة الفلبينية أكثر من مرة المجتمع الدول للتدخل لمعرفة مصير عمالها وموقع رفات من تم إعدامهم.
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