أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وزير الصحة التونسي: هدفنا تطعيم 3 ملايين مواطن ضد "كورونا" بنهاية يونيو

11:36 م الجمعة 19 مارس 2021
وزير الصحة التونسي: هدفنا تطعيم 3 ملايين مواطن ضد "كورونا" بنهاية يونيو

وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي

تونس - (أ ش أ):
قال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم الجمعة، إن هدف الوزارة من حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا يتمثل في تطعيم 3 ملايين مواطن بنهاية شهر يونيو القادم.
واعتبر المهدي في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التونسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن التطعيم سيمكن من الحد من عدد الوفيات، وسيوفر المناخ المناسب لإعادة الدورة الاقتصادية والاجتماعية لسالف نشاطها.
وأكد المهدي أن منظمة الصحة العالمية أقرت بسلامة تطعيم "أسترازينيكا" وفاعليته، وأن ملايين الأشخاص تلقت التطعيم ضد فيروس كورونا ولم يرصد إلى اليوم في شانها أي مضاعفات خطيرة.
كما أكد أن تونس تسجل مؤشرات إيجابية على غرار تراجع عدد الوفيات، وإيجابية التحاليل التي انخفضت إلى 13،5 بالمائة مقابل 20 بالمائة الشهر الماضي، بالإضافة إلى نسبة إشغال أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين التي بلغت 33 بالمائة مقابل 60 بالمائة في الشهر الماضي.
وأشار وزير الصحة التونسي، إلي أن الإقبال علي التطعيم في صفوف الإطارات الطبية بلغ 65 بالمائة، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة، وأن الأعراض المرصودة تتمثل في صداع وأعراض أخرى بسيطة للغاية.
وشدد وزير الصحة التونسي على أن المنظومة الصحية في البلاد لم تنهار، ولازالت تقوم بدورها في التصدي للجائحة، مشيدا بالمجهودات والتضحيات التي تقدمها الإطارات الطبية، وداعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

هذا المحتوى من

فوزي المهدي تونس فيروس كورونا وزارة الصحة التونسية

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: استقبال شحنة كبيرة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال ساعات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا