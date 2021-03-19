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الصحة العالمية: ملف لقاح أسترازينيكا إيجابي للمخاطر مع إمكانات هائلة لمنع العدوى

08:57 م الجمعة 19 مارس 2021
الصحة العالمية: ملف لقاح أسترازينيكا إيجابي للمخاطر مع إمكانات هائلة لمنع العدوى

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

قالت اللجنة العالمية الاستشارية المعنية بسلامة اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية إن لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس (كورونا) المستجد لا يزال يتمتع بملف إيجابي للمخاطر وإمكانات هائلة لمنع العدوى وتقليل الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان أصدرته اللجنة اليوم الجمعة، أن اللجنة إلى استنتاجها عقب الاجتماع يومي 16 و19 مارس الجاري ومراجعة المعلومات والبيانات المتاحة عن جلطات الدم ونقص الصفائح الدموية بعد التطعيم بلقاح (أسترازينيكا) وبعد استعراض بيانات التجارب السريرية وبيانات السلامة من أوروبا والمملكة المتحدة والهند، وهي قاعدة البيانات العالمية للمنظمة لتقارير سلامة الحالات الفردية.

وأوضحت اللجنة -في بيانها- أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة عامة في حالات التجلط مثل التجلط الوريدي العميق أو انسداد الأوعية الرئوية بعد إعطاء اللقاحات، وأن المعدلات المبلغ عنها للتجلط الوريدي بعد الحصول على اللقاح تتماشى مع العدد المتوقع لتشخيص هذه الحالات، وقالت إن الحالتين تحدثان بشكل طبيعي وليسا غير شائعين، ولفتت إلى أن المعدلات كانت أقل من المتوقع.

وقالت اللجنة إن الحالات التي تم الإبلاغ عنها مثل تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي بعد التطعيم بلقاح (أسترازينيكا) في أوروبا ليس من المؤكد أنها ناجمة عن التطعيم، ولفتت إلى أن لجنة اليقظة الدوائية وتقييم المخاطر التابعة لوكالة الادوية الأوروبية راجعت لثماني عشرة حالة من حالات تجلط الجيوب الأنفية الوريدى الدماغى وذلك بعد أكثر من 20 مليون عملية تلقيح فى أوروبا بلقاح أسترازينكا ولم يتم إنشاء علاقة سببية بين هذة الأحداث النادرة فى هذا الوقت.

وأوصت اللجنة الدول بالاستمرار في مراقبة سلامة جميع اللقاحات وتعزيز الإبلاغ عن عن الأحداث الصحية المرتبطة بها، وأشارت إلى أنها تتفق مع خطط وكالة الأدوية الأوروبية فى إجراء مزيد من التحقيقات والمراقبة، ونوهت إلى أنه حتى الآن تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا) المصنع في أوروبا وأكثر من 27 مليون جرعة من اللقاح المصنعة في الهند وجمهورية كوريا الجنوبية.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح استرازينكا

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