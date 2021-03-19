أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

عودة خدمة "واتس آب" و"إنستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق

08:46 م الجمعة 19 مارس 2021
عودة خدمة "واتس آب" و"إنستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق

واتس آب

وكالات:

عادت خدمة تطبيقات "واتس آب" و"إنستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت خدمات التطبيقات المذكورة توقفت عن الخدمة عن الملايين حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان مستخدمو تطبيق "واتس آب" تلقوا إشعارات بشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الجديدة، والتي تنبه إلى وجوب قبول القواعد الجديدة لاستخدام التطبيق بحلول 15 مايو.

ويوضح الإشعار أنه إذا رفض المستخدم قبول الشروط الجديدة، فسيتم حفظ حساب المستخدم، لكنه لن يتمكن من الوصول إلى الوظائف الكاملة للتطبيق.

وتنص الرسالة: "ستتمكن من تلقي المكالمات والإشعارات، لفترة قصيرة، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة الرسائل وإرسالها".

وللاستمرار باستخدام "واتسآب"، يُطلب منك الموافقة على التحديثات المقدمة.

واتس اب انستجرام ماسنجر تعطيل واتس اب تعطيل مسانجر

الخبر التالى:

واشنطن: سنقرض المكسيك وكندا حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عودة خدمة "واتس اب" و"انستجرام" و"ماسنجر" بعد عطل كبير استمر لدقائق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا