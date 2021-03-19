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بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده طائرته الرئاسية (فيديو)

07:46 م الجمعة 19 مارس 2021
بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده طائرته الرئاسية (فيديو)

جو بايدن

وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، 3 مرات أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية.

ونشرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي على موقع "تويتر".

وعلقت "سكاي نيوز) على مقطع الفيديو أن الرئيس الأمريكي تعثر أثناء صعوده الطائرة، ولكنه لم يصب بأذى، ولم يحتاج إلى مساعدة طبية.

جو بايدن تويتر الولايات المتحدة تعثر جو بايدن

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