بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده طائرته الرئاسية (فيديو)
وكالات:
أظهرت مقاطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، 3 مرات أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية.
ونشرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي على موقع "تويتر".
وعلقت "سكاي نيوز) على مقطع الفيديو أن الرئيس الأمريكي تعثر أثناء صعوده الطائرة، ولكنه لم يصب بأذى، ولم يحتاج إلى مساعدة طبية.
US president Joe Biden stumbles on the steps to his Air Force One plane, but appears unhurt and carries on unaided.— Sky News (@SkyNews) March 19, 2021
Watch more videos from Sky News: https://t.co/bcUgGa0LQ9 pic.twitter.com/r009bAZwZ9
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
193482
عدد المصابين
-
148823
عدد المتعافين
-
11472
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
122377032
عدد المصابين
-
98680437
عدد المتعافين
-
2703255
عدد الوفيات
إعلان