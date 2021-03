بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده طائرته الرئاسية (فيديو)

وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، 3 مرات أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية.

ونشرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي على موقع "تويتر".

وعلقت "سكاي نيوز) على مقطع الفيديو أن الرئيس الأمريكي تعثر أثناء صعوده الطائرة، ولكنه لم يصب بأذى، ولم يحتاج إلى مساعدة طبية.

US president Joe Biden stumbles on the steps to his Air Force One plane, but appears unhurt and carries on unaided.



pic.twitter.com/r009bAZwZ9