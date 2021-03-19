فنلندا تعلن إيقاف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" بشكل مؤقت
هلسنكي - (د ب أ):
قالت فنلندا اليوم الجمعة، إنها ستوقف مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد الإبلاغ عن حالتي تجلط في الوريد الدماغي في غضون أربعة إلى عشرة أيام بعد تلقي شخصين التطعيم.
وقال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية إن كلا المريضين لديهما عوامل خطر طبية مرتبطة بالتخثر الوعائي، وأن التحليل جارٍ.
وعلى عكس النرويج والسويد المجاورتين، لم توقف فنلندا في وقت سابق استخدام اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية.
ووصف التعليق الفنلندي للقاح ، الذى يبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى 29 مارس الجاري على الأقل ، بأنه إجراء احترازي . ونصح المعهد الفنلندي الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا بملاحظة أي تطور ، ولكنه أشار إلى أن الأعراض نادرة جدًا.
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