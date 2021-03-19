مقتل 65 عنصرا حوثيا بنيران الجيش اليمني في جبهة الكسارة
عدن - (أ ش أ):
قُتل ما لا يقل عن 65 عنصرا من مليشيا الحوثي باليمن، على يد قوات الجيش اليمني اليوم الجمعة فضلا عن عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات، وذلك في جبهة (الكسارة).
وقال قائد عسكري يمني -وفقا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"- إن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر 8 عربات مدرعة و5 أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الإرهابية، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها، مشيرا إلى أن الجيش اليمني استعاد 3 عربات مدرعة، وعدداً من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها.
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