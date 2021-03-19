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البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي على مصفاة لتكرير البترول بالرياض

06:38 م الجمعة 19 مارس 2021
البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي على مصفاة لتكرير البترول بالرياض

البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة أن هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً وأمراً مستهجناً ويمثل امتداداً للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفيذاً لمخططاتها التخريبية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية لا تستهدف السعودية فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة عالمياً وتضر بالاقتصاد العالمي ويصل تأثيرها سلباً إلى الشرق الأوسط والعالم.

ودعا البرلمان العربي، دول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات التي تستهدف أمن وإمدادات الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في خندق واحد في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته ضد هذه الاعتداءات الآثمة التي وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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